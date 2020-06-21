«Пришло время аннулировать сезон!» Экс-голкипер ЦСКА обратился к РФС
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:4) призвал аннулировать сезон. Напомним, ранее сезон в чемпионате России был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновился 19 июня.
«В жизни нашей есть что-то особенное. Семья, наши дети, наше здоровье. Когда вы мне скажите, что ваши ценности иные, я вас не буду презирать, я скажу — вы глупец! Сегодня бизнес и деньги не играют роли. РФС, пришло время аннулировать сезон!» — написал Чепчугов на своей странице в «Инстаграме».
Чепчугов играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе московского клуба голкипер — чемпион России (сезон-2012/2013, 2013/2014, 2015/2016) и обладатель Кубка страны (сезон-2010/2011, 2012/2013).
Арнор Сигурдссон извинился перед болельщиками ЦСКА за поражение в матче с «Зенитом»
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