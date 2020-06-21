«Унион» оштрафован за празднование победы с болельщиками

Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) оштрафовало берлинский «Унион» за празднование победы в матче 32-го тура чемпионата Германии с «Падерборном» (1:0), сообщается на официальном сайте турнира.



Напомним, футболисты «Униона» вышли на улицу у домашнего стадиона, чтобы отметить победу с болельщиками. Сообщается, что санкции были наложены на клуб, а также на игроков Кристофера Триммеля и Шералдо Бекера. Суммы штрафов не уточняется. Оба футболиста находятся на самоизоляции и не смогут вернуться к тренировкам до получения двух отрицательных тестов на коронавирус.



«Унион» набрал 38 очков в 33 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги. В следующем туре берлинская команда сыграет с дюссельдорфской «Фортуной».