«Унион» оштрафован за празднование победы с болельщиками
Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) оштрафовало берлинский «Унион» за празднование победы в матче 32-го тура чемпионата Германии с «Падерборном» (1:0), сообщается на официальном сайте турнира.
Напомним, футболисты «Униона» вышли на улицу у домашнего стадиона, чтобы отметить победу с болельщиками. Сообщается, что санкции были наложены на клуб, а также на игроков Кристофера Триммеля и Шералдо Бекера. Суммы штрафов не уточняется. Оба футболиста находятся на самоизоляции и не смогут вернуться к тренировкам до получения двух отрицательных тестов на коронавирус.
«Унион» набрал 38 очков в 33 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги. В следующем туре берлинская команда сыграет с дюссельдорфской «Фортуной».
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