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Форвард «Брайтона»: игроки «Арсенала» заслужили поражение, им нужно научиться смирению

Форвард «Брайтона»: игроки «Арсенала» заслужили поражение, им нужно научиться смирению
Футбол / Англия 0

Нападающий «Брайтон энд Хоув Альбион» Ниль Мопе прокомментировал результат матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1). Напомним, Мопе стал автором победного гола «Брайтона» на 95-й минуте встречи.

«Некоторым игрокам „Арсенала“ нужно научиться смирению. Они многое говорили в первой половине второго тайма, когда счёт был 1:0 в их пользу. Они получили то, что заслужили.

Я до конца иду на ворота, такой уж я игрок. Не хочу останавливаться, пока не прозвучит свисток рефери. Я ни в коем случае не хотел травмировать Лено. В перерыве я извинился перед тренером „Арсенала“. Артета сказал мне, что это футбол. Он посмотрел видео и знал, что я не хотел причинить сопернику боль. Желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Мопе BT Sport.

«Арсенал» потерпел поражение, пропустив на 95-й минуте от «Брайтона»
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