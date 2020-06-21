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Эдегор не вернётся в «Реал» по окончании сезона. Он останется в аренде в «Реале Сосьедад»

Эдегор не вернётся в «Реал» по окончании сезона. Он останется в аренде в «Реале Сосьедад»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Реал Сосьедад», не вернётся в мадридский клуб по окончании сезона, сообщает AS.

По данным источника, арендное соглашение с «Реалом Сосьедад» будет продлено на год. Клубы ведут переговоры. Сообщается, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, «сливочным» пришлось отложить до следующего года обновление и омоложение состава, в том числе возвращение Эдегора. 21-летний футболист согласен провести ещё один сезон в аренде.

В нынешнем сезоне Эдегор провёл 30 матчей во всех турнирах, стал автором семи забитых мячей и отдал восемь результативных передач.

Сегодня, 21 июня, «Реалу Сосьедад» предстоит встреча с «Королевским клубом». Начало — 23:00 мск.

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