Трент Александер-Арнольд: расизм — это огонь, который уже сгорел

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд в преддверии матча 30-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» высказался о проблеме расизма.

«Ты говоришь на поле». Мне всегда нравилось это чувство. Но сейчас мы должны говорить и другими способами. Сегодня на моих бутсах будет написано послание «Жизни чернокожих важны». Но мы должны использовать не только бутсы, чтобы выразить свою позицию. Мы должны пользоваться известностью, платформами, которые нам предоставлены, нашим влиянием, чтобы сказать, что настало время значимых перемен.



Система сломана, она направлена против некоторых слоёв населения, и мы обязаны это исправить. Чернокожие люди рассматриваются по-разному. Мы сталкиваемся с дискриминацией не только в действиях, но и в мыслях. Это больше, чем просто насилие или оскорбление. Возможность обычной жизни ограничивается, если посмотреть на это определённым образом. Как это возможно в 2020 году?



Люди относятся к нам с предубеждением из-за цвета кожи, а не из-за характера или личностных качеств. Потом мы должны доказывать, что их заблуждения неверны! Почему? Почему я должен корректировать их невежественное восприятие? К сожалению, очень многие в нашем сообществе вынуждены сталкиваться с этим изо дня в день.



Но у меня есть надежда. Надежда, что мир сейчас проснулся. Наконец-то готовый учиться. Так что, пока у нас есть возможность донести что-то до людей, которые слушают, давайте говорить, давайте образовывать, давайте агитировать и продвигать мысль, что осведомлённость и образование приносят изменения.



Настал момент перемен. Настал момент сказать: «Хватит значит хватит». Настал момент удостовериться, что это сейчас закончится. Расизм — это огонь, который уже сгорел", — написал Александер-Арнольд на своей странице в «Твиттере».