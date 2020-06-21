Борис Ротенберг: любой клуб на месте «Сочи» отказался бы от переноса матча

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура чемпионата России с «Ростовом» (10:1). Напомним, «Ростов» был вынужден выпустить на поле резервный состав по причине заражения шестерых игроков основы коронавирусом, из-за чего вся команда была отправлена на карантин.



«Эти футболисты своевременно должны быть выявлены, изолированы, предприняты меры по дезинфекции. Если у кого-то был контакт, их надо было протестировать. Если игроки здоровы, то этот состав должен продолжать тренироваться с обеспечением норм Роспотребнадзора. И когда говорили о возможности переноса матчей, то было сказано, что переносов не будет, так как таких дней для этого нет.



Никто же не говорит, а что произошло в „Ростове“, где за 10 дней до матча были уже первые случаи, и почему тогда не ограничили тех игроков, а необходимо было это сделать спустя неделю, когда заражение было массовым? Никто от этого не застрахован, но не надо перекладывать эту проблему на нас. Думаю, любой клуб, кто был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договорённость. Если бы мы согласились, то остальные обратились бы в Премьер-Лигу искать такие даты», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

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