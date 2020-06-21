«Не думаем о вирусе». В «Тамбове» заявили, что матч с «Уфой» состоится в намеченный срок

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» не будет перенесён и состоится в намеченный срок, то есть сегодня, 21 июня, в 15:00 мск.

«Матч с «Уфой» состоится в намеченные сроки. Всё хорошо. Не думаем о вирусе, думаем о футболе. О слухах не думаю, только об игре. Есть Роспотребнадзор и другие органы. Мы сосредоточены на сегодняшнем матче», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вчера, 20 июня, появилась информация, что тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус показал положительный результат. Позже председатель попечительского совета уфимского клуба Ростислав Мурзагулов опроверг эту информацию.