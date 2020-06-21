44 процента читателей «Чемпионата» считают, что РПЛ нужно остановить

Читатели «Чемпионата» приняли участие в опросе о судьбе Российской Премьер-Лиги после ухода московского «Динамо» на карантин.

Большинство участников голосования – 48 процентов – считают, что чемпионат нужно доиграть, однако необходимо в срочном порядке доработать регламент. Но почти столько же пользователей — 44 процента — напротив, считают, что чемпионат нужно остановить. Остальные 8 процентов полагают, что оставшиеся матчи РПЛ стоит доиграть при пустых трибунах. Участие в голосовании приняли более 11,5 тыс. человек.

Напомним, агент Дмитрий Селюк заявлял, что тест полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. По его словам, у нападающего Клинтона Н'Жье также могли диагностировать коронавирус. После этого команда в полном составе ушла на карантин.