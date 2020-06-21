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«Мы станем лучше. Обязательно». ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку

«Мы станем лучше. Обязательно». ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом».

«Спасибо за поддержку, которая, как всегда, была мощной, несмотря на обстоятельства. Мы станем лучше. Обязательно», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦСКА в «Твиттере».

Напомним, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Счёт открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович, отправив мяч в ворота ЦСКА на 2-й минуте. Результативную передачу записал в актив защитник Вячеслав Караваев. Спустя семь минут преимущество сине-бело-голубых увеличил нападающий Малком. Перед свистком на перерыв Малком оформил дубль. В компенсированное время нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси реализовал пенальти.

«Зенит», набрав 53 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (36) — на 5-м месте.

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