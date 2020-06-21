Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесён на 19 июля

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» перенесён на 19 июля, сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале. Эту информацию подтвердили источники «Чемпионата».
По данным источника, дата была утверждена бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Сообщается, что 19 июля станет резервной датой и для матчей других клубов, если они попадут в подобную ситуацию. Отмечается, что в дальнейшем РФС не будет вмешиваться в возможную доработку регламента и календаря, этим будет заниматься РПЛ.
Напомним, у игроков «Динамо» Шарля Каборе и Клинтона Н’Жье обнаружили коронавирус. Вся основная команда бело-голубых ушла на двухнедельный карантин.
Из-за аналогичной ситуации «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.
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