«Уфа» — «Тамбов»: Вомбергар пропустит матч

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Тамбова» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

В заявке уфимской команды отсутствует форвард Андрес Вомбергар. Вчера, 20 июня, появилась информация, что тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус показал положительный результат. Некоторые источники сообщали, что речь идёт именно о Вомбергаре.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Карп, Урунов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Аликин, Пуцко, Терентьев, Круговой, Алиев, Голубев, Емельянов, Фольмер, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Чуперка, Карасёв, Обухов, Костюков.

Запасные: Чагров, Таказов, Юрганов, Каплиенко, Мамтов, Федчук.

«Уфа», в 22 турах набрав 27 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (25) — на 13-м месте.