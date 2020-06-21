«Уфа» — «Тамбов»: Вомбергар пропустит матч

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Тамбова» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
В заявке уфимской команды отсутствует форвард Андрес Вомбергар. Вчера, 20 июня, появилась информация, что тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус показал положительный результат. Некоторые источники сообщали, что речь идёт именно о Вомбергаре.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Карп, Урунов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Аликин, Пуцко, Терентьев, Круговой, Алиев, Голубев, Емельянов, Фольмер, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Чуперка, Карасёв, Обухов, Костюков.
Запасные: Чагров, Таказов, Юрганов, Каплиенко, Мамтов, Федчук.
«Уфа», в 22 турах набрав 27 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (25) — на 13-м месте.
- 21 июня 2020
-
14:09
-
14:04
-
14:00
-
13:52
-
13:50
-
13:40
-
13:23
-
13:03
-
12:58
-
12:51
-
12:48
-
12:36
-
12:12
-
12:09
-
12:00
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:17
-
11:02
-
10:44
-
10:29
-
10:18
-
10:07
-
10:02
-
10:00
-
09:46
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:17
-
09:00
-
06:58
-
05:46