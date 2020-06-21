Неймар: много думаю о Лиге чемпионов. Хочу выйти на поле и сотворить историю
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился ожиданиями от предстоящего рестарта Лиги чемпионов.
«Этот период был нетипичным, но главной целью было оставаться здоровым, стабильным физически и психологически. Готов к возвращению, конечно, много думаю о Лиге чемпионов. У нас была сильная группа, но мы пробились в плей-офф, сыграв с должной самоотдачей. Скучаю по пылу игры. Не могу дождаться, когда смогу снова выйти на поле и, если такова воля божья, сотворить историю», — приведены слова Неймара на официальном сайте футболиста.
Напомним, «ПСЖ» вышел в четвертьфинал турнира, переиграв дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2 по сумме двух встреч. Лига чемпионов будет доиграна в формате «Финала восьми» в португальском Лиссабоне с 12 по 23 августа.
Неймар: я не могу дождаться тебя, любовь моя. Лига чемпионов вернулась
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