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«Динамо» поблагодарило владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за согласие на перенос игры

«Динамо» поблагодарило владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за согласие на перенос игры
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» поблагодарило владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за согласие на перенос матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, который должен был состояться сегодня, 21 июня.

«Хочется выразить признательность Сергею Галицкому за то, что он согласился перенести встречу на 19 июля. Данное решение было утверждено сегодня на заседании бюро исполкома РФС», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо».

Напомним, у игроков «Динамо» Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н’Жье обнаружили коронавирус. Вся основная команда бело-голубых ушла на двухнедельный карантин.

Из-за аналогичной ситуации «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.

Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесён на 19 июля
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