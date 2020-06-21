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«Локомотив» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 17:30

«Локомотив» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 17:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 21 июня, состоится матч «Локомотив» — «Оренбург». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Оренбург» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В бригаду войдут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).

«Локомотив», в 22 турах набрав 41 очко, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (23) — на 15-м месте.

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