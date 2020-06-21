Губерниев: жива вера в российский футбол, в справедливость, пока есть такой «Краснодар»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о переносе матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо».



«Краснодар», молодцы! Спасибо. Жива вера в российский футбол, в справедливость, пока есть такой «Краснодар»!" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Ранее стало известно, что матч «Краснодар» — «Динамо» был перенесён на 19 июля. Причиной переноса встречи стало заражение трёх футболистов московской команды коронавирусной инфекцией. В составе «Динамо» коронавирус был обнаружен у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье.

Из-за аналогичной ситуации «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.