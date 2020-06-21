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РФС готов рассмотреть рассмотреть возможность изменения формата Кубка России

РФС готов рассмотреть рассмотреть возможность изменения формата Кубка России
Футбол / Кубок России 0

Российский футбольный союз (РФС) заявил, что готов рассмотреть возможность изменения формата Кубка России. Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» был перенесён на 19 июля — день, когда должны состояться полуфиналы Кубка страны.

«Для создания равных условий участникам соревнований, если с подобной просьбой обратятся клубы, вышедшие в полуфинал Кубка, РФС рассмотрит возможность изменения формата розыгрыша Кубка России и его проведения после окончания Российской Премьер-Лиги, но до 3 августа 2020 года», — сказано в заявлении, опубликованном в телеграм-канале РФС.

В одном полуфинале Кубка России встретятся «Спартак» и «Зенит», в другом — «Химки» с победителем матча 1/4 финала «Шинник» — «Урал», который состоится 24 июня.

РФС объяснил перенос матча «Краснодар» — «Динамо»
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