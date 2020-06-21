«Краснодар»: «Динамо» не могло выставить профессиональных игроков, мы пошли им навстречу
В «Краснодаре» прокомментировали перенос матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».
«Уважаемые болельщики! Мы до последнего надеялись, что «Динамо» сможет прибыть на матч составом, который включал бы профессиональных футболистов. К сожалению, это оказалось невозможным.
«Динамо» обратилось к нам с просьбой о переносе матча. Мы приняли решение пойти им навстречу. Время и дата матча будут объявлены дополнительно», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Причиной переноса встречи стало заражение троих футболистов московской команды коронавирусной инфекцией. В составе «Динамо» коронавирус был обнаружен у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье.
РФС объяснил перенос матча «Краснодар» — «Динамо»
- 21 июня 2020
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