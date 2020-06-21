Юрист рассказал, что ждёт болельщиков «Спартака» после акции в поддержку команды

Юрист Андрей Князев прокомментировал ситуацию с уголовным преследованием болельщиков «Спартака» из-за перекрытия проезжей части и файер-шоу у стадиона «Открытие Арена», которое произошло 19 июня. Напомним, так болельщики «Спартака» провожали московский клуб на выездной матч с тульским «Арсеналом» (3:2).



«Конечно, между административным правонарушением, мелким хулиганством и хулиганством очень тонкая грань. Если это было групповым нарушением с перекрытием дороги и зажиганием файеров, то хулиганство может быть квалифицировано по уголовной статье. Возможно, дело переквалифицируют в административное или оставят уголовным, но с условным наказанием. Всё-таки они никого не побили, ничего особо не повредили.

Если вспомнить, как перекрывали движение митингующих в центре Москвы, то всем дали реальные сроки. В этом же случае не было большой общественной опасности. Могли бы отделаться административным наказанием. Конечно, решение за судом. Раньше за файеры не возбуждали уголовных дел, только штрафовали. На мой взгляд, здесь нет уголовной ответственности», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.