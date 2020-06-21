Смолов — в стартовом составе «Сельты» на матч с «Алавесом»
Российский нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», включён в стартовый состав на матч 30-го тура чемпионата Испании с «Алавесом».
«Сельта»: Рубен, Васкес, Мурильо, Араухо, Оласа, Окай, Бельтран, Рафинья, Д. Суарес, Аспас, Смолов.
Запасные: Иван Вильяр, Нолито, Систо, Брадарич, Эрнандес, Айду, Г. Фернандес, Мина, Мендес, Саэнс, Джакобо, Дьоп.
«Алавес»: Роберто, Лагуардия, Магальян, Лопес, Падилья, Фейса, Понс, Сайнс, Мендес, Хоселу, Перес.
Запасные: Пачеко, Эли, Камараса, Риоха, Марин, Чимо, Ману, Тачи, Паулино, А. Махмуд, Ариц, Паулино.
Встреча пройдёт сегодня, 21 июня, на стадионе «Балаидос» в испанском Виго, стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
- 21 июня 2020
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