Смолов — в стартовом составе «Сельты» на матч с «Алавесом»

Российский нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», включён в стартовый состав на матч 30-го тура чемпионата Испании с «Алавесом».

«Сельта»: Рубен, Васкес, Мурильо, Араухо, Оласа, Окай, Бельтран, Рафинья, Д. Суарес, Аспас, Смолов.



Запасные: Иван Вильяр, Нолито, Систо, Брадарич, Эрнандес, Айду, Г. Фернандес, Мина, Мендес, Саэнс, Джакобо, Дьоп.

«Алавес»: Роберто, Лагуардия, Магальян, Лопес, Падилья, Фейса, Понс, Сайнс, Мендес, Хоселу, Перес.



Запасные: Пачеко, Эли, Камараса, Риоха, Марин, Чимо, Ману, Тачи, Паулино, А. Махмуд, Ариц, Паулино.

Встреча пройдёт сегодня, 21 июня, на стадионе «Балаидос» в испанском Виго, стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.