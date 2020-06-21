«Астон Вилла» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
Сегодня, 21 июня, состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Челси».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В бригаду войдут ассистенты Скотт Леджер и Марк Скоулз. Резервный судья — Грэм Скотт.
В первом круге турнира команды 4 декабря встречались в матче 15-го тура Лондоне. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.
«Челси», в 29 матчах набрав 48 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (26) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (82).
- 21 июня 2020
-
15:37
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:56
-
14:36
-
14:30
-
14:29
-
14:26
-
14:25
-
14:18
-
14:09
-
14:04
-
14:00
-
13:52
-
13:50
-
13:40
-
13:23
-
13:03
-
12:58
-
12:51
-
12:48
-
12:36
-
12:12
-
12:09
-
12:00
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:17
-
11:02
-
10:44
-
10:29
-
10:18
-
10:07
Партнерский контент