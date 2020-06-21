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«Астон Вилла» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

«Астон Вилла» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
Футбол / Англия 0

Сегодня, 21 июня, состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Челси».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В бригаду войдут ассистенты Скотт Леджер и Марк Скоулз. Резервный судья — Грэм Скотт.

В первом круге турнира команды 4 декабря встречались в матче 15-го тура Лондоне. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

«Челси», в 29 матчах набрав 48 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (26) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (82).

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