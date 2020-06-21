Сергей Семак поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил болельщиков с возобновлением сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге и выразил благодарность медицинским работникам, которые сегодня, 21 июня, отмечают профессиональный праздник.



«Поздравляю всех с рестартом чемпионата России! Отдельная благодарность медицинским работникам за ваш труд! С праздником вас!» — написал Семак на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.



«Зенит», набрав 53 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (36) — на 5-м месте.

Семак — о 4:0 с ЦСКА: «Зенит» неплохо сыграл. Победили заслуженно