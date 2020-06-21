Сергей Семак поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил болельщиков с возобновлением сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге и выразил благодарность медицинским работникам, которые сегодня, 21 июня, отмечают профессиональный праздник.
«Поздравляю всех с рестартом чемпионата России! Отдельная благодарность медицинским работникам за ваш труд! С праздником вас!» — написал Семак на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
«Зенит», набрав 53 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (36) — на 5-м месте.
Семак — о 4:0 с ЦСКА: «Зенит» неплохо сыграл. Победили заслуженно
- 21 июня 2020
-
15:37
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:56
-
14:36
-
14:30
-
14:29
-
14:26
-
14:25
-
14:18
-
14:09
-
14:04
-
14:00
-
13:52
-
13:50
-
13:40
-
13:23
-
13:03
-
12:58
-
12:51
-
12:48
-
12:36
-
12:12
-
12:09
-
12:00
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:17
-
11:02
-
10:44
-
10:29
-
10:18
-
10:07
Партнерский контент