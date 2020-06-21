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Валерий Карпин: нынешний чемпионат напоминает первенство бани и водокачки

Валерий Карпин: нынешний чемпионат напоминает первенство бани и водокачки
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об уровне чемпионата России.

«Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки», — приводит слова Карпина «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» был перенесён на 19 июля. Причиной переноса встречи стало заражение троих футболистов московской команды коронавирусной инфекцией. В составе «Динамо» коронавирус был обнаружен у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье.

Из-за заражения игроков «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10. Напомним, «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

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