Карпин: где эти эксперты, кричавшие, что «Ростов» совершает преступление против футбола?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видеообращение после объявления решения РФС перенести матч 23-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» на 19 июля.
«Добрый день, если его можно назвать добрым. Не буду пока сейчас про наши футбольные власти и вот это всё, что происходит сейчас. У меня другой вопрос: а где сейчас все эти эксперты и вирусологи, которые кричали, орали, что «Ростов» совершает преступление против российского футбола? Куда они все делись? Чего они сейчас-то молчат?» — сказал Карпин в видеообращении.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее стало известно, что матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» был перенесён на 19 июля. Причиной переноса встречи стало заражение троих футболистов московской команды коронавирусной инфекцией. В составе «Динамо» коронавирус был обнаружен у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье.
Из-за заражения игроков «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.
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