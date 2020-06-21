Карпин: где эти эксперты, кричавшие, что «Ростов» совершает преступление против футбола?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видеообращение после объявления решения РФС перенести матч 23-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» на 19 июля.



«Добрый день, если его можно назвать добрым. Не буду пока сейчас про наши футбольные власти и вот это всё, что происходит сейчас. У меня другой вопрос: а где сейчас все эти эксперты и вирусологи, которые кричали, орали, что «Ростов» совершает преступление против российского футбола? Куда они все делись? Чего они сейчас-то молчат?» — сказал Карпин в видеообращении.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее стало известно, что матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» был перенесён на 19 июля. Причиной переноса встречи стало заражение троих футболистов московской команды коронавирусной инфекцией. В составе «Динамо» коронавирус был обнаружен у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье.



Из-за заражения игроков «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.