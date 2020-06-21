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У Френки де Йонга диагностировано повреждение камбаловидной мышцы

У Френки де Йонга диагностировано повреждение камбаловидной мышцы
Футбол / Испания 0

У полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга диагностировано повреждение камбаловидной мышцы, сообщает пресс-служба каталонского клуба на официальном сайте.

О сроках восстановления полузащитника не сообщается. Напомним, де Йонг пропустил матч 30-го тура Примеры с «Севильей» (0:0), который состоялся 19 июня.

В нынешнем сезоне де Йонг провёл на поле 38 матчей во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи.

«Барселона», набрав 65 очков в 30 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. На втором месте — мадридский «Реал» (62).

В матче 31-го тура Примеры сине-гранатовые встретятся с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 23 июня. Начало — в 23:00 мск.

«Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в матче чемпионата Испании
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