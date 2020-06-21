Юсупов: огромное уважение к Галицкому за перенос матча. Хорошо, когда у людей есть честь

Полузащитник москвоского «Динамо» Артур Юсупов на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал перенос матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который должен был состояться сегодня, 21 июня.

«Огромное уважение к Сергею Николаевичу Галицкому и ФК „Краснодар“ за перенос матча! Хорошо, когда у людей есть честь», — написал Юсупов.

Публикация доступна на странице Артура Юсупова в «Инстаграме».

Причиной переноса встречи стало заражение троих футболистов московской команды коронавирусной инфекцией. В составе «Динамо» коронавирус был обнаружен у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье.

Из-за аналогичной ситуации «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.