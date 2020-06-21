Юсупов: огромное уважение к Галицкому за перенос матча. Хорошо, когда у людей есть честь

Полузащитник москвоского «Динамо» Артур Юсупов на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал перенос матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который должен был состояться сегодня, 21 июня.
«Огромное уважение к Сергею Николаевичу Галицкому и ФК „Краснодар“ за перенос матча! Хорошо, когда у людей есть честь», — написал Юсупов.
Публикация доступна на странице Артура Юсупова в «Инстаграме».
Причиной переноса встречи стало заражение троих футболистов московской команды коронавирусной инфекцией. В составе «Динамо» коронавирус был обнаружен у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье.
Из-за аналогичной ситуации «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.
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