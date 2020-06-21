Зелимхан Бакаев: рад за Солтмурада! С нетерпением жду встречи в конце сезона

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поздравил брата Солтмурада с дебютным голом за казанский «Рубин».
«Вчерашнее хорошее настроение помимо победы обусловлено ещё одним знаменательным событием. Младший брат Солтмурад забил первый гол в официальных матчах Премьер-Лиги!
Поздравляю, братишка, с почином, и дам тебе несколько советов: никогда не останавливайся на достигнутом, всегда будь недоволен своими результатами и верни мою PlayStation. Рад за тебя, как был рад своему первому голу! С нетерпением жду встречи в конце сезона», — написал Зелимхан на своей странице в «Инстаграме». К сообщению он добавил хештег #незабывайсвоикорни.
Солтмурад Бакаев забил первый гол за «Рубин» на 56-й минуте встречи с «Уралом» (2:1).
20-летний Бакаев является воспитанником московского «Спартака» и братом игрока столичной команды Зелимхана Бакаева. Игроком «Рубина» стал в январе. У красно-белых, тем не менее, есть право обратного выкупа полузащитника.
- 21 июня 2020
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