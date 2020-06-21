Чемпионат Азербайджана завершён досрочно

Федерация футбола Азербайджана приняла решение о досрочном завершении национального чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.

Чемпион страны и команды, которые примут участие в клубных соревнованиях УЕФА, определены согласно положению в турнирной таблице. Таким образом, чемпионом Азербайджана стал «Карабах», который на восемь очков опередил «Нефтчи». Третье место занял клуб «Кешля».

Напомним, из-за пандемии коронавируса досрочно были завершены чемпионаты Бельгии, Нидерландов, Франции и Уэльса. В Нидерландах приняли решение не определять чемпиона. Чемпионом Франции признан «Пари Сен-Жермен», Бельгии — «Брюгге», Уэльса — «Коннас Куэй». Чемпионат Европы, Кубок Америки и Олимпийские игры перенесены на 2021 год.