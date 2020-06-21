Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат Азербайджана завершён досрочно

Чемпионат Азербайджана завершён досрочно
Футбол / Прочие турниры 0

Федерация футбола Азербайджана приняла решение о досрочном завершении национального чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.

Чемпион страны и команды, которые примут участие в клубных соревнованиях УЕФА, определены согласно положению в турнирной таблице. Таким образом, чемпионом Азербайджана стал «Карабах», который на восемь очков опередил «Нефтчи». Третье место занял клуб «Кешля».

Напомним, из-за пандемии коронавируса досрочно были завершены чемпионаты Бельгии, Нидерландов, Франции и Уэльса. В Нидерландах приняли решение не определять чемпиона. Чемпионом Франции признан «Пари Сен-Жермен», Бельгии — «Брюгге», Уэльса — «Коннас Куэй». Чемпионат Европы, Кубок Америки и Олимпийские игры перенесены на 2021 год.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020