Чемпионат Азербайджана завершён досрочно
Федерация футбола Азербайджана приняла решение о досрочном завершении национального чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.
Чемпион страны и команды, которые примут участие в клубных соревнованиях УЕФА, определены согласно положению в турнирной таблице. Таким образом, чемпионом Азербайджана стал «Карабах», который на восемь очков опередил «Нефтчи». Третье место занял клуб «Кешля».
Напомним, из-за пандемии коронавируса досрочно были завершены чемпионаты Бельгии, Нидерландов, Франции и Уэльса. В Нидерландах приняли решение не определять чемпиона. Чемпионом Франции признан «Пари Сен-Жермен», Бельгии — «Брюгге», Уэльса — «Коннас Куэй». Чемпионат Европы, Кубок Америки и Олимпийские игры перенесены на 2021 год.
- 21 июня 2020
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