«Ньюкасл» разгромил «Шеффилд» в матче АПЛ

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Шеффилд Юнайтед». Встреча, проходившая на «Сент-Джеймс Парк», завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Все голы были забиты во втором тайме. На 55-й минует счёт открыл полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен после грубой ошибки защитника гостей.

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Хавбек «сорок» Мэтт Ритчи увеличил преимущество команды.

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Третий гол «Ньюкасла» забил Жоэлинтон на 78-й минуте. С 50-й минуты «Шеффилд» играл в меньшинстве после удаления Джона Игана.

Встречу обслуживали главный судья Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия), ассистенты — Гари Бесвик и Николас Хоптон, а также резервный арбитр Даррен Ингланд (оба — Англия).

«Ньюкасл», набрав 38 очков, поднялся на 12-е место в АПЛ. «Шеффилд» (44) занимает 7-е место.

Английская Премьер-лига вернулась после паузы 17 июня, в тот же день состоялись матчи перенесенного 28-го тура. 19 июня стартовал 30-й тур.