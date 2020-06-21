«Сельта» Смолова одержала крупнейшую победу в Примере за последние 65 лет

«Сельта» из Виго, за которую выступает российский нападающий Фёдор Смолов одержала самую крупную за последние 65 лет победу в чемпионате Испании, со счётом 6:0 разгромив в 30-м туре «Алавес».

Более крупную победу (8:1) клуб из Виго одержал в декабре 1954 года, разгромив мадридский «Атлетико».

В матче с «Алавесом» победу «Сельте» принесли дубль Рафиньи Алькантары, а также голы Джейсона Мурильо, Яго Аспаса, Нолито и Санти Мины. Российской нападающий «Сельты» Фёдор Смолов вышел на поле с первых минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.



«Сельта» набрала 30 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч клуб проведёт 24 июня на выезде с «Реалом Сосьедад».