«Сельта» Смолова одержала крупнейшую победу в Примере за последние 65 лет
«Сельта» из Виго, за которую выступает российский нападающий Фёдор Смолов одержала самую крупную за последние 65 лет победу в чемпионате Испании, со счётом 6:0 разгромив в 30-м туре «Алавес».
Более крупную победу (8:1) клуб из Виго одержал в декабре 1954 года, разгромив мадридский «Атлетико».
В матче с «Алавесом» победу «Сельте» принесли дубль Рафиньи Алькантары, а также голы Джейсона Мурильо, Яго Аспаса, Нолито и Санти Мины. Российской нападающий «Сельты» Фёдор Смолов вышел на поле с первых минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.
«Сельта» набрала 30 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч клуб проведёт 24 июня на выезде с «Реалом Сосьедад».
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- 21 июня 2020
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