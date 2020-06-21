Опубликовано совместное заявление РФС и РПЛ о переносе матча «Краснодар» — «Динамо»

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала совместное заявление РФС и Российской Премьер-Лиги о переносе матча «Краснодар» — «Динамо».

«РФС и РПЛ последовательно выступали за возобновление сезона, проведение всех матчей и соблюдение спортивного принципа распределения мест. Что касается переносов из-за сложившихся обстоятельств, изменение дат матчей возможно по обоюдному и добровольному согласию клубов. Команды ведут подготовку к играм, ориентируясь на тот календарь, который был согласован перед рестартом сезона.

Изменения дат создают им дополнительные проблемы в решении спортивных задач на сезон: необходимо корректировать график тренировок, логистику; они оказываются в заведомо более трудном положении по сравнению с ближайшими конкурентами. К такой ситуации готов не каждый клуб. «Краснодар» пошёл навстречу «Динамо» и дал согласие на перенос матча на 19 июля. Лига поддержала это решение и вынесла его на бюро исполкома РФС, который в свою очередь счёл возможным внести изменения в календарь.

При этом в соответствии с пунктом 6.3 регламента РПЛ лига на основании обращения заинтересованного клуба принимает решение о переносе матча, в том числе в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Ситуацию с возникновением вспышки коронавирусной инфекции в обстоятельствах возобновления проведения чемпионата с учетом ограничений, вызванных необходимостью профилактики распространения COVID-19, нельзя считать форс-мажором.

В соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса РФ, обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор) признается чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство. Таким образом, лига, при отнесении заболевания COVID-19 к чрезвычайному и непреодолимому, в условиях возобновления чемпионата во время пандемии коронавирусной инфекции, учитывает все фактические обстоятельства, в том числе готовность клубов к заболеванию COVID-19 и проводимые ими профилактические меры по предотвращению заболеваемости.

Учитывая изложенное, лига не могла применить пункт 6.3 регламента и перенести матч своим решением. Кроме того, календарь сезона-2019/2020 не содержит резервных дат для переноса матчей. С другой стороны, при наличии согласия обоих клубов — участников матча и ходатайства лиги, РФС, как организатор соревнований по футболу, к исключительной компетенции которого относится вопрос утверждения календаря соревнования, имеет право назначить иную дату матча в календаре, что не является переносом матча в смысле пункта 6.3 регламента.

Речи о том, чтобы остановить сезон, нет. Мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок, матчей и доиграть все матчи сезона. РФС и РПЛ надеются, что клубы будут ответственно подходить к выполнению регламента о возобновлении. Сейчас клубы по-разному строят подготовку, но главным для них должна быть безопасность игроков. Чёткое следование нашим требованиям и рекомендациям позволит снизить риски до минимума и доиграть чемпионат", — говорится в заявлении.