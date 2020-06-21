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«Локомотив» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
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17:30 Мск
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Фанаты «Локомотива» вывесили баннер «Не того деда убрали» и ушли с Южной трибуны

Фанаты «Локомотива» вывесили баннер «Не того деда убрали» и ушли с Южной трибуны
Футбол / РПЛ 0

Болельщики московского «Локомотива» в очередной раз выразили протест против ухода с поста главного тренера команды Юрия Сёмина.

На матче 23-го тура чемпионата с «Оренбургом» фанаты «Локомотива» вывесили баннер «Не того деда убрали» и покинули Южную трибуну. На трибуне осталось около 200 человек примерно из 1000.

Южная трибуна до 20-й минуты.

Южная трибуна после 20-й минуты.

Матч «Локомотив» — «Оренбург» проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслуживает матч арбитр Станислав Васильев. Судьи на линиях — Владислав Назаров и Андрей Гурбанов.

«Локомотив», в 22 турах набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (23) — на 15-м месте.

«Локомотив» — «Оренбург»: составы команд на матч 23-го тура чемпионата России
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