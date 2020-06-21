Алексей Миранчук забил первый гол «Локомотива» при Николиче

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук забил гол в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Счёт — 1:0, идёт первый тайм.
На 38-й минуте встречи Миранчук отправил мяч в ворота с передачи Рифата Жемалетдинова. Это первый гол «Локомотива» в официальных матчах при новом главном тренере команды Марко Николиче.
Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В бригаду входят ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).
«Локомотив», в 22 турах набрав 41 очко, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (23) — на 15-м месте.
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