Алексей Миранчук забил первый гол «Локомотива» при Николиче

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук забил гол в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Счёт — 1:0, идёт первый тайм.

На 38-й минуте встречи Миранчук отправил мяч в ворота с передачи Рифата Жемалетдинова. Это первый гол «Локомотива» в официальных матчах при новом главном тренере команды Марко Николиче.

Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В бригаду входят ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).



«Локомотив», в 22 турах набрав 41 очко, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (23) — на 15-м месте.