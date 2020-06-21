В РФС проверят скандирования фанатов ЦСКА в адрес Малкома на предмет расизма

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил, что организация изучит скандирования болельщиков московского ЦСКА в адрес бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома во время матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В данный момент анализируем материалы с матча, полученные от системы мониторинга. В случае, если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков в адрес Малкома, дело будет передано на изучение в КДК РФС», — сказал Смертин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Напомним, «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве со счётом 4:0. Малком забил два мяча.

«Зенит», набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (36) — на 5-м месте.