«Барселона» показала, как выглядит нога Месси после жёсткого подката игрока «Севильи»

Пресс-служба «Барселоны» на странице в «Инстаграме» опубликовала фото нападающего Лионеля Месси с тренировки после матча с «Севильей» (0:0).

На снимке на правой ноге футболиста видны ссадины. Напомним, в ходе игры защитник «Севильи» Диего Карлос в одном из эпизодов в жёстком подкате въехал аргентинцу в правую ногу.

Отметим, у Месси и Карлоса случился конфликт в конце первого тайма. Диего Карлос сфолил на Луисе Суаресе. Месси сделал бразильцу замечание, после чего футболисты начали пререкаться. Аргентинец толкнул Карлоса, после чего тот упал. Произошла небольшая потасовка, по итогам которой судья показал жёлтые карточки Серхио Бускетсу и Фернандо.

В матче 30-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Барселону». Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась вничью — 0:0.



«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанского первенства. В 30 матчах сине-гранатовые набрали 65 очков. Второе место занимает «Реал» (62), у которого одна встреча в запасе, на третьем месте — «Севилья» (52).