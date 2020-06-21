Стюард ударил журналиста на домашнем матче «Локомотива». Клуб сообщил о его увольнении

Перед матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Оренбургом» один из стюардов «РЖД Арены» ударил журналиста «Спорт-экспресса» Евгения Белоусова.

В связи с этим пресс-служба московского клуба выступила с заявлением и сообщила об увольнении стюарда.

«ФК «Локомотив» считает данную ситуацию недопустимой. Врачи оказали Евгению помощь. Стюард принёс извинения Белоусову лично, был незамедлительно уволен и больше не будет допущен на матчи «Локомотива». Наш клуб также присоединяется к извинениям.



Отметим, что стюарды не являются сотрудниками ФК «Локомотив», а предоставляются компанией, которая оказывает соответствующие услуги нашему клубу во время матчей», — говорится в заявлении.