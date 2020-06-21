Новиков: «Динамо» было готово отправить молодёжный состав на матч с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, как команда готовилась к матчу с «Краснодаром». Встречу перенесли на 19 июля из-за коронавируса у трёх игроков москвичей.

«Серьёзно готовились к рестарту чемпионата, к матчу с «Краснодаром», и всё случившееся для нас, конечно, полная неожиданность. Вчера получили результаты тестов, которые, к сожалению, сломали все планы. Проведение матча оказалось под вопросом.

Были готовы к любым вариантам вплоть до сегодняшнего полудня, когда ещё успевали прибыть в Краснодар на матч, но при этом понимали, что регламент проведения соревнований не позволяет сыграть главной команде. Сейчас многие говорят, что приемлемым решением было бы разрешить играть тем футболистам, чьи тесты показывают отрицательные результаты, ведь проверяются команды чуть ли не каждый день. Клуб мог бы при этом исключить заболевших из заявки на 14 дней.

Возможность применения такого формата обсуждается в РПЛ и РФС. Спросили наше мнение по данному вопросу. Думаю, «Динамо» поддержало бы такой шаг, он выглядит логично. Вот и Сергей Семак, главный тренер «Зенита», вчера выступил с аналогичным комментарием. Это ведь общая задача лиги и клубов — закончить чемпионат в равной спортивной борьбе, не нарушая при этом рекомендаций Роспотребнадзора.



Что касается матча с «Краснодаром», мы были готовы отправить и молодёжный состав, если бы было отказано в переносе встречи. Правда, с предсказуемым результатом игры. Мы очень благодарны футбольному клубу «Краснодар», Сергею Галицкому и главному тренеру Мураду Мусаеву, которые пошли нам навстречу. Считаю, это настоящий мужской поступок, спортивный, в духе честной игры.



Понятно, вчерашний день был крайне напряжённым, в постоянных переговорах то с руководством нашего клуба, то с «Краснодаром», то с Российской Премьер-лигой, то с РФС… Ожидание было нервным, но уже ночью несколько отпустило и удалось поспать. Тем более что до последнего сохранялся шанс, что матч всё же может состояться", — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо».