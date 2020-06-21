Защитник «Астон Виллы» Кортни Хос открыл счёт в матче с «Челси», сыграв на добивании

Защитник бирмингемской «Астон Виллы» Кортни Хос открыл счёт в матче 30-го тура чемпионата Англии с лондонским «Челси».

Хос сыграл на добивании в концовке первого тайма. Впрочем, во втором тайме «Челси» забил два гола и в данный момент ведёт в счёте.

Видео гола Хоса можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Астон Вилла» — «Челси» проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживает матч арбитр Пол Тирни. Ему ассистируют судьи на линиях Скотт Леджер и Марк Скоулз. Резервный арбитр — Грэм Скотт.

«Астон Вилла», набрав 26 очков, находится в зоне вылета и занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (48) — на 4-м месте. Лидером чемпионата АПЛ является «Ливерпуль» (82).