Кристиан Пулишич сравнял счёт в матче с «Астон Виллой», замкнув подачу с фланга

Американский полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич сравнял счёт в матче с «Астон Виллой» (счёт 2:1, идёт 2-й тайм).

Аспиликуэта получил диагональный пас от центра поля на правом фланге атаки и исполнил подачу на дальнюю штангу, а Пулишич на 60-й минуте ударом в касание под перекладину ворот замкнул передачу.

Видео гола Пулишича можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Астон Вилла» — «Челси» проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживает матч арбитр Пол Тирни. Ему ассистируют судьи на линиях Скотт Леджер и Марк Скоулз. Резервный арбитр — Грэм Скотт.



«Астон Вилла», набрав 26 очков, находится в зоне вылета и занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (48) — на 4-м месте. Лидером турнира является «Ливерпуль» (82).