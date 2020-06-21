Оливье Жиру вывел «Челси» вперёд в матче с «Астон Виллой», забив ударом с разворота

Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел лондонский клуб вперёд в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (счёт 2:1, идёт 2-й тайм).

На 63-й минуте Аспиликуэта отпасовал низом в чужой штрафной на Жиру и тот ударом в касание с рикошетом от соперника метров с 12 отправил мяч в сетку.

Видео гола Жиру можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Астон Вилла» — «Челси» проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживает матч арбитр Пол Тирни. Ему ассистируют судьи на линиях Скотт Леджер и Марк Скоулз. Резервный арбитр — Грэм Скотт.



«Астон Вилла», набрав 26 очков, находится в зоне вылета и занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (48) — на 4-м месте. Лидером турнира является «Ливерпуль» (82).