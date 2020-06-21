«Эвертон» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00
Сегодня, 21 июня, состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Ливерпуль».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему будут помогать ассистенты Саймон Беннетт и Даррен Кэнн. Резервный арбитр — Энтони Тейлор.
В первом круге турнира команды 5 января встречались в матче 15-го тура на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч завершился крупной победой хозяев поля со счётом 5:2.
«Ливерпуль», в 29 матчах набрав 82 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (37) — на 13-м месте.
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