«Эвертон» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 21 июня, состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Ливерпуль».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему будут помогать ассистенты Саймон Беннетт и Даррен Кэнн. Резервный арбитр — Энтони Тейлор.



В первом круге турнира команды 5 января встречались в матче 15-го тура на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч завершился крупной победой хозяев поля со счётом 5:2.



«Ливерпуль», в 29 матчах набрав 82 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (37) — на 13-м месте.