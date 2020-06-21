«Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
В матче 30-го тура чемпионата Англии бирмингемская «Астон Вилла» уступила лондонскому «Челси» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни. Ему ассистировали Скотт Леджер и Марк Скоулз.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте автор забитого мяча Кортни Хос сыграл на добивании. На 60-й минуте гости восстановили равновесие благодаря голу Кристиана Пулишича, замкнувшего навес Сесара Аспиликуэты. Через пару минут «аристократов» вывел вперёд Оливье Жиру с передачи Аспиликуэты.
«Челси», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (26) — на 19-м месте. Лидером турнира является «Ливерпуль» (82).
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