«Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

В матче 30-го тура чемпионата Англии бирмингемская «Астон Вилла» уступила лондонскому «Челси» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни. Ему ассистировали Скотт Леджер и Марк Скоулз.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте автор забитого мяча Кортни Хос сыграл на добивании. На 60-й минуте гости восстановили равновесие благодаря голу Кристиана Пулишича, замкнувшего навес Сесара Аспиликуэты. Через пару минут «аристократов» вывел вперёд Оливье Жиру с передачи Аспиликуэты.

«Челси», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (26) — на 19-м месте. Лидером турнира является «Ливерпуль» (82).