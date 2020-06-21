«Эвертон» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 30-го тура чемпионата Англии

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Ливерпуля» на матч 30-го тура английской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Ливерпуль».
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Холгейт, Коулман, Айуоби, Дэвис, Гомеш, Калверт-Льюин, Гордон, Ришарлсон
Запасные: Стекеленбург, Виржиния, Бэйнс, Мартина, Бернард, Банингиме, Сигурдссон, Кин, Брэнтуэйт
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Милнер, Кейта, Фабиньо, Хендерсон, Минамино, Мане, Фирмино
Запасные: Адриан, Гомес, Ловрен, Уильямс, Эллиотт, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Ориги, Салах
«Ливерпуль», набрав 82 очка, занимает 1-е место в АПЛ. «Эвертон» (37) — на 13-м месте.
- 21 июня 2020
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