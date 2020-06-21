Николич: слышал скандирование фанатов «Локомотива». Что бы они ни пели, это было хорошо

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы в матче с «Оренбургом» (1:0) высказался о кричалках болельщиков в адрес руководства клуба.

«Скандирование фанатов слышал. Сёмин – самая большая легенда в истории клуба. Это не проблема для меня. Сколько он тут был, 20–25 лет? Что бы они ни пели, это было хорошо. Лучше так, чем молчать.



Не слышал ничего против меня. Прекрасно понимаю эмоции фанатов. А чтобы меня полюбили, нужно время, нужно доказывать результатом. Нужны те, кто бьются за клуб и уважают фанатов. Так можно завоевать доверие фанатов», — передает слова Николича корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Болельщики московского «Локомотива» в очередной раз выразили протест из-за ухода с поста главного тренера команды Юрия Сёмина.



На матче 23-го тура чемпионата с «Оренбургом» фанаты «Локомотива» вывесили баннер «Не того деда убрали» и покинули Южную трибуну. На трибуне осталось около 200 человек примерно из 1000.