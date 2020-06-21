Генсек РФС: не хотим выписывать технические поражения. Сделаем всё, чтобы матчи состоялись

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев выразил уверенность, что чемпионат России удастся доиграть.
«Хочу напомнить, что до рестарта мы обсуждали ситуацию. Предупреждали, что переносы матчей возможны только в крайнем случае. В итоге столкнулись с тем, что имеем. Мы не хотим выписывать технические поражения, сделаем всё, чтобы матчи состоялись. Члены бюро сразу заявили, что готовы обсуждать перенос только в том случае, если оба клуба согласны на это. В случае с «Сочи» и «Ростовом» хозяева не согласились. Надо уважать их позицию. «Краснодар» пошёл навстречу, заявление было удовлетворено.
Уверен, чемпионат доиграем. В Роспотребнадзор отправляли свои рекомендации, но тогда они заняли жёсткую позицию. Сейчас стараемся с ними разработать более мягкий режим. Футбольные клубы готовы обеспечить дополнительную изоляцию. Надеемся, в ближайшее время нам это удастся. Уверен, они пойдут нам навстречу", — сказал Алаев в эфире «Матч ТВ».
- 21 июня 2020
-
21:22
-
21:18
-
21:07
-
20:56
-
20:40
-
20:36
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:11
-
20:11
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:46
-
19:44
-
19:40
-
19:31
-
19:11
-
19:02
-
19:01
-
18:51
-
18:44
-
18:19
-
18:11
-
18:04
-
17:59
-
17:51
-
17:50
-
17:38
-
17:17
-
17:13
-
16:57
-
16:52
-
16:44