Алексей Миранчук — о матче с «Оренбургом»: все мы можем ошибаться, как и судьи

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, забивший победный гол в ворота «Оренбурга» (1:0), прокомментировал игру команды в первом после перерыва матче.



«Согласен, преимущество «Локомотива» было довольно шатким. Все мы люди, у всех эмоции, все можем ошибаться, как и судьи. Мы набрали три очка – для первого матча это самое важное. Крыховяк был мною не очень доволен? Ничего страшного, уже привык. Главное, выиграли. Спасибо за поддержку всем, кто сегодня пришёл.



Эдди попросил пробить пенальти. Сказал ли ему больше так не делать? Конечно, нет. Мы одна команда, в которой все друг другу доверяют. Хорошо, что завершили матч без травм. Добегали до конца, обошлись без повреждений. А дальше будем набирать форму на тренировках», — приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».

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