Фёдор Смолов — о крупной победе «Сельты»: отличная игра, парни
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов прокомментировал победу команды в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0).
«Отличная игра, парни», — написал Смолов на своей странице в «Инстаграме».
Победа стала самой крупной для клуба из Виго за последние 65 лет в чемпионате Испании. Голы в составе «Сельты» на счету Джейсона Мурильо, Яго Аспаса, Нолито, Санти Мины и Рафиньи, оформившего дубль. Смолов вышел на поле с первых минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. В нынешнем сезоне 30-летний россиянин принял участие в 9 матчах Примеры и забил один мяч.
Селюк: уверен, «Сельта» не выкупит Смолова. Пойдёт в «Уфу» — и то Евсеев вряд ли возьмёт
- 21 июня 2020
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