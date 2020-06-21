Фёдор Смолов — о крупной победе «Сельты»: отличная игра, парни

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов прокомментировал победу команды в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0).

«Отличная игра, парни», — написал Смолов на своей странице в «Инстаграме».

Победа стала самой крупной для клуба из Виго за последние 65 лет в чемпионате Испании. Голы в составе «Сельты» на счету Джейсона Мурильо, Яго Аспаса, Нолито, Санти Мины и Рафиньи, оформившего дубль. Смолов вышел на поле с первых минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. В нынешнем сезоне 30-летний россиянин принял участие в 9 матчах Примеры и забил один мяч.