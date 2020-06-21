Фанаты юрмальского «Спартака» вывесили пиджак на матче с клубом Кононова
Болельщики «Спартака» из Юрмалы перед матчем с «Ригой» (2:1), которую возглавляет Олег Кононов, потроллили бывшего главного тренера московского «Спартака».
Фанаты вывесили пиджак на заборе стадиона в Юрмале.
Матч завершился победой юрмальской команды над подопечными Кононова со счётом 2:1. После двух туров чемпионата Латвии «Рига» занимает шестое место в таблице, набрав 3 очка. «Спартак» (4) — на четвёртом месте.
Кононов стал главным тренером рижского клуа 5 февраля 2020 года. Специалист возглавлял минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Металлург», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак». С «Краснодаром» — бронзовый призёр чемпионата России в сезоне-2014/2015.
Болельщики «Спартака» вывесили баннер про пиджак
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