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Вадим Евсеев: в большинстве «Уфа» играла с «Тамбовом» хуже, чем в равных составах

Вадим Евсеев: в большинстве «Уфа» играла с «Тамбовом» хуже, чем в равных составах
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).

«Первый домашний матч „Уфы“ за 7 месяцев. Первый матч после карантина. Первый матч на новом газоне. Было непросто. Последняя победа дома была одержана 9 месяцев назад. Второй тайм, ведя в счете, имея на одного игрока больше, сыграли хуже первого. Но снова забили на последний минутах и выиграли. Когда победный мяч забивает игрок, вышедший на замену, это всегда удовольствие для тренера. Как и победный гол на последних секундах. Уже завтра начинаем готовиться к „Спартаку“. Спасибо всем, кто сегодня переживал за команду», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

«Уфа», набрав 30 очков, занимает 8-е место в РПЛ. «Тамбов» (25) — на 13-м месте.

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