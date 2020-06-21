Жена Песьякова — о переносе «Краснодар» — «Динамо»: все равны, но некоторые равнее

Ксения Песьякова, жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, на своей странице в «Инстаграме» прокомментировала решение о переносе матча «Краснодар» — «Динамо».
«Сегодня РФС принял решение из-за карантина перенести один из матчей на резервную дату. Отчего-то вспомнилось сразу произведение Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Перефразируя, все равны, но некоторые равны более других. Горько. Обидно. P.S. Прошу не усматривать в изображении никаких намеков, это лишь обложка книги», — написала Песьякова.
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение перенести матч 23-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля.
Жёны Карпина, Ионова и Песьякова ранее поздравили «Сочи» с победой над «Ростовом» (10:1), показав неприличные жесты.
- 21 июня 2020
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