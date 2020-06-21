«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче Серии А

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 4:1 разгромила «Сассуоло». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Обслуживал матч арбитр Даниэле Киффи. Ему ассистировали судьи на линиях Филиппо Валерьяни и Энрико Кальяри.
Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором забитого мяча стал Берат Гьимшити, ему ассистировал
Маттия Кальдара. На 31-й минуте хозяева увеличили разрыв в счёте усилиями Дувана Сапаты. Через несколько минут «Аталанта» довела счёт до крупного благодаря автоголу Мехди Бурабья. В середине второго тайма Сапата оформил дубль с передачи Алехандро Гомеса. В концовке гол престижа забил Бурабья.
«Аталанта», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (32) — на 12-м месте.
- 21 июня 2020
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