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«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче Серии А

«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 4:1 разгромила «Сассуоло». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Обслуживал матч арбитр Даниэле Киффи. Ему ассистировали судьи на линиях Филиппо Валерьяни и Энрико Кальяри.

Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором забитого мяча стал Берат Гьимшити, ему ассистировал
Маттия Кальдара. На 31-й минуте хозяева увеличили разрыв в счёте усилиями Дувана Сапаты. Через несколько минут «Аталанта» довела счёт до крупного благодаря автоголу Мехди Бурабья. В середине второго тайма Сапата оформил дубль с передачи Алехандро Гомеса. В концовке гол престижа забил Бурабья.

«Аталанта», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (32) — на 12-м месте.

Италия - Серия А. 25-й тур
21 июня 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
4 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Гьимшити – 16'   2:0 Сапата – 31'   3:0 Бурабья – 37' (автогол)   4:0 Сапата – 66'   4:1 Бурабья – 90+2'
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